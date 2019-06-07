Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на площадке ПМЭФ-2109 пообщался с МИЦ «Известия» и рассказал, что ждет почтовое сообщение в стране в будущем.

Своей основной задачей Подгузов обозначил устойчивое развитие «Почты России» как образующего предприятия в почтовой системе страны. Эта задача раскладывается на несколько подзадач.

«Это создание современной инфраструктуры, в первую очередь логистической инфраструктуры для того, чтобы развивалась хорошими темпами электронная коммерция — это цифровизация процессов, которые обеспечивают прозрачность, эффективность, скорость, и все эти вопросы находятся в активной проработке и реализации в «Почте России“», — рассказал Подгузов.

2018 год стал успешным для «Почты России» в финансовом плане — компания сделала рекордную выручку в 190 миллиардов рублей.

«В первую очередь внимание было уделено вопросу работы с издержками, оптимизации бизнес-процессов предприятия и все это в комплексе дало неплохие результаты», — делится глава «Почты России» деталями успеха.

Вопросы логистики — одни из основных на повестке дня в «Почте России». Для модернизации логистических решений в компании готовятся масштабные инвестиции и реализация системного проекта.

«В рамках данной компании мы планируем создать сеть из современных логистических почтовых центров — почти 40 центров будет создано. Несколько из них уже находятся в стадии реализации. Например, мы вышли на площадку в Новосибирске», — сообщил Подгузов.

Улучшение логистической инфраструктуры и цифровизация направлены на удовлетворение одной из главнейших нужд потребителей — быстрой и качественной доставки посылок и писем.

«Безусловно, основным усилием в данном направлении является создание современной логистической инфраструктуры, когда сортировочные центры будут совмещены с так называемыми фулфилными центрами, то есть будет осуществляться исполнение заказа непосредственно на этом сортировочном центре, когда товар будет упаковываться и сразу поступать в логистическую трубу Почты России, что обеспечит серьезную экономию во времени», — делится планами Подгузов.

Глава «Почты России» заверил — инновации в логистической сфере не должны привести к росту тарифов, так как любое удорожание играет на руку конкурентам. Впрочем, за премиальные варианты доставки взять большую плату — нормальная рыночная практика, резюмировал Подгузов.

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