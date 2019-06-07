Директор «Почты России» рассказал о грядущих инновациях — видео

, 0:19 Эксклюзивное интервью 36

Николай Подгузов на площадке ПМЭФ объяснил, какие приоритетные цели стоят перед компанией на пути к более качественному обслуживанию граждан.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия/ Артем Коротаев, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 34

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов на площадке ПМЭФ-2109 пообщался с МИЦ «Известия» и рассказал, что ждет почтовое сообщение в стране в будущем.

Своей основной задачей Подгузов обозначил устойчивое развитие «Почты России» как образующего предприятия в почтовой системе страны. Эта задача раскладывается на несколько подзадач.

«Это создание современной инфраструктуры, в первую очередь логистической инфраструктуры для того, чтобы развивалась хорошими темпами электронная коммерция — это цифровизация процессов, которые обеспечивают прозрачность, эффективность, скорость, и все эти вопросы находятся в активной проработке и реализации в «Почте России“», — рассказал Подгузов.

2018 год стал успешным для «Почты России» в финансовом плане — компания сделала рекордную выручку в 190 миллиардов рублей.

«В первую очередь внимание было уделено вопросу работы с издержками, оптимизации бизнес-процессов предприятия и все это в комплексе дало неплохие результаты», — делится глава «Почты России» деталями успеха.

Вопросы логистики — одни из основных на повестке дня в «Почте России». Для модернизации логистических решений в компании готовятся масштабные инвестиции и реализация системного проекта.

«В рамках данной компании мы планируем создать сеть из современных логистических почтовых центров — почти 40 центров будет создано. Несколько из них уже находятся в стадии реализации. Например, мы вышли на площадку в Новосибирске», — сообщил Подгузов.

Улучшение логистической инфраструктуры и цифровизация направлены на удовлетворение одной из главнейших нужд потребителей — быстрой и качественной доставки посылок и писем.

«Безусловно, основным усилием в данном направлении является создание современной логистической инфраструктуры, когда сортировочные центры будут совмещены с так называемыми фулфилными центрами, то есть будет осуществляться исполнение заказа непосредственно на этом сортировочном центре, когда товар будет упаковываться и сразу поступать в логистическую трубу Почты России, что обеспечит серьезную экономию во времени», — делится планами Подгузов.

Глава «Почты России» заверил — инновации в логистической сфере не должны привести к росту тарифов, так как любое удорожание играет на руку конкурентам. Впрочем, за премиальные варианты доставки взять большую плату — нормальная рыночная практика, резюмировал Подгузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ОСК Алексей Рахманов в диалоге с МИЦ «Изввестия» на площадке ПМЭФ рассказал о будущем российского ледокольного флота

Тема:
ПМЭФ-2019 34
7 июн
Журналистка на татами, энергетика и мировая безопасность — Путин провел встречу в Стрельне
6 июн
Глава ОСК рассказал о будущем российского ледокольного флота
6 июн
Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году
6 июн
Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки
6 июн
«Знать страну и своих героев»: Роман Троценко о новых наименованиях аэропортов
6 июн
Деньги, красота, умные технологии: Первый день ПМЭФ-2019 в Петербурге
6 июн
Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram
6 июн
Ленобласть в ходе ПМЭФ подпишет соглашений на рекордные 921,5 миллиарда рублей
6 июн
«Дальше так нельзя»: Кобылкин о задержании иркутского министра лесного комплекса
6 июн
Глава Петербурга: Северная столица становится драйвером российской экономики

Читайте также

+19° Днём +27°
Ночью +17°
65.23
0.11 73.27
-0.10
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Последние новости

1:35
Маргарита Симонян рассказала, почему оказалась в больнице
1:20
Журналистка на татами, энергетика и мировая безопасность — Путин провел встречу в Стрельне
1:00
«Народное караоке» Пятого канала завоевало «бронзу» на конкурсе Silver Mercury
0:39
PR-директор Бари Алибасова раскрыл детали нового завещания продюсера — видео
0:19
Директор «Почты России» рассказал о грядущих инновациях — видео
0:01
На российские экраны вышел боевик «Люди Икс: Темный феникс»
23:57
Алиментам быть: суд признал звезду «Кадетства» отцом внебрачного ребенка
23:37
Глава ОСК рассказал о будущем российского ледокольного флота
23:25
Мединский раскрыл детали создания культурно-образовательных центров в России
23:14
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
23:01
«Может себе позволить» — для записи нового альбома певица Рианна арендовала целый остров
22:41
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
22:19
Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году
21:43
Видео: на Эвересте решили прибраться
21:23
Ирина Шейк и Брэдли Купер поставили отношения на паузу
21:06
6 июня — День русского языка
20:54
Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки
20:37
«Сережа может ответить, если ему предъявят претензии»: Бекмамбетов о клипе «Иисус»
20:29
«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения
20:20
«Знать страну и своих героев»: Роман Троценко о новых наименованиях аэропортов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Ассоль уже ждёт своего Грея!»: петербуржцы делятся фото брига с алыми парусами

Петербуржцы уже не раз замечали, как бриг с алыми парусами проходит по Неве. В очередной раз он вышел 6 июня. Горожане фотографируют бриг и делятся фото в социальных сетях.

5-tv.ru

Реклама