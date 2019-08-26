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Видео: назван единственный регион РФ, в котором нет дефицита мужчин

, 7:52 Видео 24

Росстат выяснил, в какой части России представительниц слабого пола не будет ожидать недостаток кавалеров.

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Фото, видео : Andrey Arkusha / www.globallookpress.com, ТАСС / Сергей Фадеичев

В Росстате назвали единственный регион России, в котором не будет дефицита мужчин. Как оказалось, недостатка мужского внимания не будут испытывать женщины Чувашии.

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В организации отметили, что сейчас среднее соотношение полов в стране — 1154 дамы на тысячу мужчин. К 2036 году ситуация немного изменится — на тысячу мужчин, уверены в Росстате, будет приходиться 1128 женщин.

А вот в Чувашии ситуация обратная — мужчин там больше, чем женщин. На тысячу представителей сильного пола в регионе проживает всего 956 женщин. В 2036 году барышень станет еще меньше — только 813 на тысячу мужчин.

При этом, отмечают в Росстате, мальчиков и девочек в России рождается примерно одинаковое количество. Однако к 20-25 годам соотношение ощутимо меняется, передает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мужчины и женщины каких знаков зодиака обычно оказываются самыми неверными.

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