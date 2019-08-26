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  4. Модница! Четырехлетняя дочка Утяшевой примерила ее туфли на шпильке

Модница! Четырехлетняя дочка Утяшевой примерила ее туфли на шпильке

, 9:40 Фото 473

Фотографией Софии спортсменка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева активно ведет микро-блог в Instagram и делится с подписчиками событиями из своей жизни. Недавно в сторис спортсменка опубликовала фото своей четырехлетней дочки Софии. На снимке девочка стоит в маминых ботильонах на шпильке.

«София Воля. Начало», — подписала фотография Утяшева.

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До этого Ляйсан рассказывала, что у них на двоих с дочкой все летние шляпы и панамы. Видно, София растет модницей. Сейчас Утяшева и юморист Павел Воля вместе с детьми проводят отпуск в солнечной Испании. Пара сыграла свадьбу еще в 2012 году. В мае 2013 года у них появился сын Роберт, а в мае 2015 года родилась дочка Соня.

Instagram @liasanutiasheva

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева устроила парад купальников в сети.

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