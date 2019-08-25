Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева в своем аккаунте в Instagram устроила своеобразный парад купальников, продемонстрировав подписчикам целых три летних «наряда».

«Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето», — написала Ляйсан Утяшева под публикацией.

Instagram @liasanutiasheva

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На первом фото 34-летняя знаменитость позирует в белом купальнике и на яхте. Второй снимок сделан в парке, где спортсменка расположилась в бежевом купальном костюме под деревом. На третьем фото Ляйсан Утяшева в черном боди демонстрирует свою точеную фигуру на ступенях.

Подписчики телеведущей, судя по комментариям, получили неизгладимые впечатления от увиденного.

«Тело-скульптура! Отточенная! Гармоничная и радующая глаза!»

«Статуэточка!»

«Ляйсан, вы нереальная красотка! Не перестаю восхищаться!»

«Бесконечные ноги!»

«До чего же хороша! Женственна и обворожительна», — пишут восхищенные поклонники.

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