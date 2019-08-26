Видео: 44-летняя Джоли сразила публику осиной талией на светском мероприятии

Анджелина Джоли — один из признанных секс-символов современной киноиндустрии. Актриса снова подтвердила, что достойна этого статуса, продемонстрировав идеальную фигуру на светском мероприятии.

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На презентацию второй части киносаги о Малифисенте Анджелина Джоли пришла в лаконичном черном платье от Versace. Наряд идеально подчеркивал ее тонкую талию и аппетитные бедра, а разрез на подоле позволял актрисе похвастаться длинными стройными ногами. Стоит отметить, что сама Джоли буквально сияла от счастья и широко улыбалась публике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой.