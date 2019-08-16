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  4. Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой

Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой

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У голливудской актрисы свой взгляд на воспитание шестерых «джолипиттов».

Фото : www.globallookpress.com © Stephen Lock

Оскароносная актриса и многодетная мать для своих шестерых детей покупает одежду в секонд-хендах и кормит их дешевой едой. Такую сенсационную новость сообщило американское издание New Idea.

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Поклонники артистки возмутились — как это кинозвезда с многомиллионными заработками экономит на своих наследниках. К тому же бывшая супруга Брэда Питта часто посещает экономически неблагополучные страны с миссиями ООН, чтобы помогать голодающим жителям.

Оказалось, что все это вовсе не слухи, а чистая правда. Но на деле все оказалось проще — 44-летняя актриса тщательно следит за воспитанием своих «джолипиттов» и стремиться не допустить, чтобы они выросли избалованными.

Один из знакомых звездного семейства рассказал изданию, что не знает родителей лучше, чем Джоли и Питт.

«Это такая редкость для Голливуда», — отметил он.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все они носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми артистки и ее экс-супруга Брэда Питта.

При этом ранее бывшая няня звездных отпрысков рассказывала, что Джоли якобы их избаловала.

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