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  4. Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о Пражской весне

Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о Пражской весне

, 14:15 262

По словам продюсера картины, французский актер уже подписал договор на съемки.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского политика Леонида Брежнева в фильме о Пражской весне, передают «Известия» со ссылкой на слова продюсера фильма Андрея Антонио Лека.

Режиссером картины выступит хорват Лордан Зафранович. Фильм расскажет о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно он возглавил коммунистическую партию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными. После этого главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.

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Лека заявил, что договор с Жераром Депардье уже подписан. В сентябре продюсер обсудит подробности съемок фильма с французским актером и его командой в Париже.

Не исключено, что в фильме также сыграет звезда мирового масштаба, однако переговоры с ним еще продолжаются. Предполагается, что премьера картины состоится в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жерару Депардье предложат сыграть Льва Толстого.

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