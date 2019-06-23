Жерару Депардье предложат сыграть Льва Толстого

Один из самых знаменитых в мире французских актеров и гражданин России Жерар Депардье, перевоплощавшийся за свою карьеру в более чем полторы сотни кинообразов, может сыграть роль великого русского писателя Льва Толстого. С таким предложением собирается обратиться к знаменитости режиссер Станислав Лебедев.

Как сообщает «Экономика сегодня», свои планы Лебедев озвучил в Министерстве культуры — на заседании экспертного совета, который определит получателей субсидий на производство отечественных детских кинофильмов. Режиссер презентовал проект своей будущей картины «Воронье гнездо». Однако конкретных договоренностей с 70-летним артистом, по словам Лебедева, у него пока нет. В качестве альтернативы Депардье авторы проекта рассматривают 77-летнего итальянского актера Франко Неро, сыгравшего в фильмах «Джанго», «Крепкий орешек — 2», «Молодая Екатерина» и многих других.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жерара Депардье ищет российская Федеральная служба судебных приставов — артист, получивший российское гражданство в 2018 году, снова не заплатил налоги.