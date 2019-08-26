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  4. «Какую выбрать?» Басков поделился совместным снимком с Аллегровой и Лолитой

«Какую выбрать?» Басков поделился совместным снимком с Аллегровой и Лолитой

, 12:06 Фото 449

Фотографией певец похвастался на своей страничке в Instagram.

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Фото, видео : ТАСС / Елена Афонина, Instagram @nikolaibaskov

Известный российский певец Николай Басков поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте интересной фотографией с Ириной Аллегровой и Лолитой Милявской. На снимке он стоит между двумя артистками и слегка их обнимает. «Императрица» одета в черный длинный кардиган и кроссовки такого же цвета с белой подошвой. А на Лолите яркие желтые балетки и короткое розовое платье с накинутой поверх синей курткой.

«Зацепил на вечер девчонок, брюнетку и блондинку, не знаю какую выбрать…похоже мне повезло», — подписал снимок певец, не лишенный чувства юмора.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Instagram @nikolaibaskov

Подписчики поддержали Баскова и посоветовали артисту выбирать сразу обеих.

«Обе хороши! Надо брать!»

«Ох Николай вам и правда повезло. Девчонки обе хороши»

«Девчонки классные и прекрасные»

«Киркорова выбирайте, не ошибетесь», — предложил один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что роман Волочковой и Баскова был настоящим.

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