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  4. «Откуда столько задора»: Наташа Королева зажигательно отметила топазовую свадьбу

«Откуда столько задора»: Наташа Королева зажигательно отметила топазовую свадьбу

, 17:25 Видео 201

Видеоролики с празднования певица опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Наташа Королева и бывший стриптизер Сергей Глушко 21 августа отметили топазовую свадьбу — 16 лет со дня бракосочетания. Однако пара до сих пор продолжает праздновать это знаменательное событие и сейчас проводит медовый месяц в Италии, о чем певица рассказывает в своем Instagram-аккаунте.

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Недавно артистка опубликовала несколько кадров с празднования юбилея, где она в красном платье в горошек и с фатой на голове отлично проводит время в компании своего супруга Тарзана и многочисленных гостей. Видимо, их специально пригласили на торжество.

Подписчики в очередной раз поздравили Королеву и Глушко с топазовой свадьбой и оставили в комментариях множество комплиментов.

«Наташа, ты красавица и умница, яркой чистой души человек»;

«Наташа, вы огонь и откуда столько задора и оптимизм, прям смотрю и вдохновляюсь»;

«Горько! Совет да любовь, всегда юным, задорным, зажигательным и любимым Наташе и Сереже», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал видео, на котором Тарзан нежно поздравил Наташу Королеву с годовщиной свадьбы.

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