Видео: Тарзан нежно поздравил Наташу Королеву с годовщиной свадьбы

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом как Тарзан, одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты уже 16 лет счастливы в браке. Знаменательной дате сам Глушко посвятил трогательный пост в социальной сети.

«Кайфуем, сексуем, шалим!» Королева и Тарзан отмечают топазовую свадьбу — фото

На своей странице в Instagram артист выложил видеоролик с нарезкой совместных съемок с Королевой, наложенных на одну из песен Натальи. В тексте публикации Тарзан поблагодарил свою супругу за долгие годы любви и счастья. Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям с годовщиной свадьбы.

«Красивая пара! Счастья и любви!»

«Очень красиво, видно, что настоящая любовь», — написали фолловеры.

Как писал ранее 5-tv.ru, Наташа Королева тоже не оставила дату без внимания в социальных сетях, опубликовав фотоколлаж, на котором собраны их совместные с мужем фотографии.