Видео: Россиянка погибла под камнепадом на горе Фудзи в Японии

Россиянка погибла в Японии при восхождении на вулкан Фудзи. Как сообщает японский телеканал NHK, трагедия произошла около пяти часов утра по местному времени в понедельник, 26 августа. По предварительной информации, на 29-летнюю Анну Д. упал обломок скалы в 200 метрах от вершины горы. Расследованием происшествия занимается местная полиция. Известно, что россиянка поднималась на вулкан вместе с мужем, который и сообщил о несчастном случае в экстренные службы.

Отмечается, что с июля по сентябрь действующий вулкан Фудзи является местом паломничества путешественников со всего мира. И это первый случай гибели туриста от камнепада на Фудзи с 2009 года, когда скатившийся по склону камень попал в машину и убил одного человека.

В посольстве России в Японии сообщили ТАСС, что пока информация об инциденте к ним пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус, в котором ехали пожилые туристы, упал с десятиметровой высоты в горном районе Японии.