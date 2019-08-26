Внук бывшего главы Коми найден мертвым в Подмосковье

Внук бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова 32-летний Федор О. найден мертвым в элитном коттедже в подмосковном Одинцово. Как стало известно 5-tv.ru, тело мужчины было обнаружено около 16:30 в воскресенье, 25 августа. К этому моменту он был мертв уже около трех часов. Его обнаружила домработница, пришедшая делать уборку.

При этом еще утром ничто не предвещало трагедии. По свидетельству домработницы, Федор сам приготовил себе завтрак и спокойно смотрел телевизор.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, тело направлено на судмедэкспертизу. Вероятнее всего, мужчина свел счеты с жизнью.

Как пишет РЕН ТВ, в элитном коттеджном поселке покойный жил с отчимом и удаленно работал в сыктывкарском коммерческом кооперативе, который возглавляет вдова Юрия Спиридонова. Она же является хозяйкой дома, где было найдено тело.

Юрий Спиридонов скончался в 2010 году. Он возглавлял Республику Коми с 1994 по 2004 год, а до этого был председателем республиканского Верховного Совета.

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