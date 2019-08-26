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«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

, 19:34 50

По словам продюсера, из-за модели Анны Аверьяновой его младший пасынок Арсений, бросил учебу, музыку и ушел из дома.

Фото : Instagram @shulgin_arseniy

После того как старший сын певицы Валерии Артемий тайно женился на девушке Наташе из Новокузнецка, его отчиму, известному продюсеру Иосифу Пригожину пришлось оправдываться, почему в семье благосклонно приняли невестку, оказавшуюся дочерью главы градообразующего предприятия «Кузнецкие ферросплавы», и мягко говоря прохладно отнеслись к выбору младшего сына Арсения.

Как пишет «Экспресс-газета», в соцсетях звездную чету обвинили в предвзятости — ведь модель Анна Аверьянова, известная как Шеридан, не является богатой наследницей. В интервью изданию Иосиф Пригожин попросил «не путать разные вещи».

«Негативное отношение к Ане Аверьяновой сложилось у нас из-за того, что она отвлекла Арсения от его карьеры пианиста», объяснил он.

По словам супруга певицы Валерии, парню было 16 лет, когда ради возлюбленной он бросил учебу, музыку и ушел из дома. Вместо того, чтобы учиться, молодой человек стал зарабатывать деньги. Скандал в семье разразился четыре года назад.

«Я просил Аню на него повлиять, чтобы он продолжил учиться. Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно», — рассказал Пригожин.

По его словам, на самом деле у Анны «очень крутой папа» — главный пульмонолог Москвы. Со временем и мама, и отчим приняли выбор влюбленного юноши, однако «невестку» по-прежнему недолюбливают.

«Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 24-летний сын певицы Валерии Артемий женился в Швейцарии на однокласснице в День любви семьи и верности — 8 июля. При этом родителям юноша сообщил о своих намерениях лишь накануне и свадебного торжества устраивать не стал.

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