«Какой дурак это написал!» Милонов разъяснил свою идею о единой школьной форме

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в интервью 5-tv.ru, какой видит единую школьную форму для российских учеников. По его словам, ни о каких картузах и фартуках в его предложении речи не шло.

«Я не знаю откуда картузы там взялись, какой дурак это написал, но про картузы речь не идет. Я имел в виду, что у нас сейчас действительно очень разношерстно одеты дети. И даже в тех школах, которые принимают единый стандарт формы, зачастую эта форма стоит очень больших денег, заказывать форму в индивидуальном порядке очень дорого. Я предлагаю, чтобы для многих школ мог бы существовать единый формат формы и ее можно было бы заказывать через некий госзаказ, через некие единые государственные поставки и по гарантированной минимальной цене предоставлять для школ», — сказал Милонов.

По словам депутата, чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо провести общероссийский конкурс с участием большого числа заинтересованных людей, включая учителей и родителей школьников. Что касается внешнего вида формы, то, по мнению Милонова, это должна быть строгая классическая форма, но при этом современная, которая будет нравиться детям.

«С одной стороны достаточно консервативная, с другой стороны, чтобы дети хотели ее надевать. Потому что, если это будет страшная, образца 50-х годов Советского Союза, серое, мешковатое что-то такое... Конечно, это совсем не то, что мы должны детям предлагать», — пояснил депутат.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что Виталий Милонов в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой предложил одевать школьников с учетом исторических и культурны традиций. Например, в Санкт-Петербурге мальчиков нарядить в картузы, а девочек в платья и фартуки, как в дореволюционной России.