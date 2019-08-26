Собчак сформулировала, чего больше всего не любит в людях «наш народ»

Ксения Собчак вывела формулу, чего не любят россияне. По мнению телеведущей, «наш народ» не любит «соединения двух вещей: наглости и таланта». На эту мысль светскую львицу навело посмотренное ею интервью известного дизайнера Артемия Лебедева на УouTube-канале Ирины Шихман. Впечатлением Собчак поделилась в своем Instagram.

«Если человек просто талантлив, с этим многим людям тяжело справиться, но возможно. Но если он… не просто талантлив, но еще и циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором — то весь фейсбук бомбит не по-детски», — заключила Ксения, порекомендовав своим подписчикам посмотреть шоу.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак уличила интернет-сообщество в неспособности «осилить любую сложносочиненную идею».