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Собчак сформулировала, чего больше всего не любит в людях «наш народ»

, 22:14 183

По мнению телеведущей, россияне не в силах пережить соединения таланта с наглостью.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак вывела формулу, чего не любят россияне. По мнению телеведущей, «наш народ» не любит «соединения двух вещей: наглости и таланта». На эту мысль светскую львицу навело посмотренное ею интервью известного дизайнера Артемия Лебедева на УouTube-канале Ирины Шихман. Впечатлением Собчак поделилась в своем Instagram.

«Если человек просто талантлив, с этим многим людям тяжело справиться, но возможно. Но если он… не просто талантлив, но еще и циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором — то весь фейсбук бомбит не по-детски», — заключила Ксения, порекомендовав своим подписчикам посмотреть шоу.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак уличила интернет-сообщество в неспособности «осилить любую сложносочиненную идею».

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