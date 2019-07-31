Собчак вступилась за Галкина после его видеообращения по лесным пожарам

Максим Галкин недавно заметил, что именно в 2019 году появилась повальная мода на обсуждение лесных пожаров в Instagram. Хотя возникают они каждый год. Шоумен не просто высказался на этот счет, но задел и «гламурных дев», утверждая, что они бездумно следуют тренду, а не действительно беспокоятся об экологии.

По сообщению MK.RU, его высказывание вызвало волну негатива. Некоторые подписчики решили, что юморист таким образом выгораживает ответственных со стороны государства. Но неожиданно Максима Галкина поддержала Ксения Собчак.

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Светская львица заявила, что реальная катастрофа нашей страны — это рост количества глупцов среди сограждан, и поддержала Галкина в том, что об экологии нужно переживать всегда, а не только, когда случилась очередная громкая беда.

«Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик», — пишет Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Собчак, комментируя ее пост, разделились во мнениях. Одна часть сокрушалась о том, как Ксения постоянно выставляет всех дураками. Другая — обсуждала последствия пожаров, а третья — поддержала телеведущую.

«Вот единственный публичный человек, который гнет свою линию, а не переобувается по дуновению ветра», — заметил один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Ксения Собчак вступила в стихотворный баттл с Сергеем Шнуровым.