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Гарри Галкин показал, как обожает отца — фото

, 6:41 Фото 29

Пятилетний мальчуган искренен в проявлении своих эмоций.

Фото : Instagram @maxgalkinru

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри продолжает умилять своей непосредственностью и смышленостью. На этот раз пятилетний мальчуган показал, как сильно любит своего звездного папу.

Именно счастливый отец публикует в Instagram запечатленные моменты жизни Гарри и Лизы. На этот раз он разместил селфи, сделанное в отражении зеркала. На снимке сын крепко обнимает отца и довольно улыбается. При этом взгляд самого Максима исполнен гордости за своего отпрыска.

«Всем прекрасного настроения!» — пожелал подписчикам Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Те, в свою очередь, пришли в восторг от увиденного.

«Какой сын у вас красивый, как и вы!» — написал один из них.

«Боже! Какие прелестные мальчики!» — отметила другая.

«Очаровашки-блогеры», — пошутила третья.

Ранее сын Галкина показал, где нужно прятаться от папарацци.

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