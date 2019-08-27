Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри продолжает умилять своей непосредственностью и смышленостью. На этот раз пятилетний мальчуган показал, как сильно любит своего звездного папу.
Именно счастливый отец публикует в Instagram запечатленные моменты жизни Гарри и Лизы. На этот раз он разместил селфи, сделанное в отражении зеркала. На снимке сын крепко обнимает отца и довольно улыбается. При этом взгляд самого Максима исполнен гордости за своего отпрыска.
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Те, в свою очередь, пришли в восторг от увиденного.
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Ранее сын Галкина показал, где нужно прятаться от папарацци.