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Лайфхак от Гарри: Сын Галкина показал, где нужно прятаться от папарацци

, 13:23 Видео 338

Звездная семья отдыхает сейчас в Латвии и, видимо, даже там опасается журналистов.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин продолжает радовать подписчиков в Instagram забавными видео с участием пятилетних Гарри и Лизы. Сейчас звездная семья отдыхает на Рижском взморье в Латвии, где в Дзинтари каждое лето арендует большую виллу.

На кадрах Гарик и Лиза сидят на пляже и играют с морским песком. Юморист спрашивает сына, чем он занимается, на что мальчик отвечает, что копает глубокую ямку. Максим Галкин поинтересовался, для чего она нужна Гарри.

«Чтобы ты прятался от папарацци. Чтобы тебя не снимали. Запрыгнул в яму, и тебя не видно. И папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», — рассказал находчивый мальчик.

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В это время Лиза предложила строить город, на что Гарик ответил, что «нужна очень глубокая яма сначала».

Телеведущий похвалил сына за отличный суперплан и назвал видео «лайфхак от Гарри». Поклонники тоже оценили находчивость ребенка и отметили, что, видимо, папарации сильно докучают звездной семье, раз пятилетний мальчик придумал способ, чтобы скрыться от них.

«Детки плохого не посоветуют. Видимо и их уже достали»;

«Даже дети устали от назойливых папарацци»;

«Гарри — умняха…разрешил проблему века!»

«Максим, копайте, копайте, но мне кажется папарацци вас откопают…» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо.

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