«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты

Анастасия Волочкова любит шокировать пользователей соцсетей необычным контентом. На этот раз балерина решила побыть серьезной и разместила в Instagram видео, на котором призвала подписчиков стать чуточку добрее и терпимее. На кадрах артистка сидит на террасе за стеклянным обеденным столиком в голубом спортивном костюме и желает фанатам добра и счастья.

Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов. Они пишутся многим известным состоявшимся личностям », — рассказала знаменитость.

По словам Анастасии Волочковой, в настоящий момент ее переполняют позитивные эмоции, которыми она бы хотела поделиться с поклонниками. Балерина в шутку взяла в руки рацию и стала транслировать пожелания пользователям соцсети через устройство.

«Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать» , — обратилась к фолловерам звезда.

Во время трогательной речи Анастасии Волочковой на фоне голоса артистки начали громко лаять собаки.

«Видите, даже собачки мои слова подтверждают. Слышите? Гав-гав», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова опубликовала необычное фото в купели.