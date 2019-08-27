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«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты

, 9:48 Видео 2 709

Балерина опубликовала видео, в котором призвала всех стать добрее и прекратить оставлять ей злые комментарии.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова любит шокировать пользователей соцсетей необычным контентом. На этот раз балерина решила побыть серьезной и разместила в Instagram видео, на котором призвала подписчиков стать чуточку добрее и терпимее. На кадрах артистка сидит на террасе за стеклянным обеденным столиком в голубом спортивном костюме и желает фанатам добра и счастья.

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«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов. Они пишутся многим известным состоявшимся личностям», — рассказала знаменитость.

По словам Анастасии Волочковой, в настоящий момент ее переполняют позитивные эмоции, которыми она бы хотела поделиться с поклонниками. Балерина в шутку взяла в руки рацию и стала транслировать пожелания пользователям соцсети через устройство.

«Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — обратилась к фолловерам звезда.

Во время трогательной речи Анастасии Волочковой на фоне голоса артистки начали громко лаять собаки.

«Видите, даже собачки мои слова подтверждают. Слышите? Гав-гав», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова опубликовала необычное фото в купели.

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