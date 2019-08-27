«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты

Анастасия Волочкова любит шокировать пользователей соцсетей необычным контентом. На этот раз балерина решила побыть серьезной и разместила в Instagram видео, на котором призвала подписчиков стать чуточку добрее и терпимее. На кадрах артистка сидит на террасе за стеклянным обеденным столиком в голубом спортивном костюме и желает фанатам добра и счастья.
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По словам Анастасии Волочковой, в настоящий момент ее переполняют позитивные эмоции, которыми она бы хотела поделиться с поклонниками. Балерина в шутку взяла в руки рацию и стала транслировать пожелания пользователям соцсети через устройство.
Во время трогательной речи Анастасии Волочковой на фоне голоса артистки начали громко лаять собаки.
«Видите, даже собачки мои слова подтверждают. Слышите? Гав-гав», — заявила артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова опубликовала необычное фото в купели.