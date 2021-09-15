Принц без принципов: Главные скандалы Гарри

Принцу Гарри исполнилось 37 лет! Его выходки много раз позорили августейших родственников, но Гарри все сходило с рук. Ведь бабушке королеве Елизавете II не привыкать к провокационному поведению своих родственников. Виндзоры давно заработали репутацию одной из самых скандальных королевских семей. Родная сестра Елизаветы II — Маргарет, которую прозвали «мятежной принцессой», любила провести время в компании Rolling Stones и других рок-музыкантов в барах Лондона. Такое поведения явно не подобало сестре королевы Великобритании.

Мама Гарри — легенда и настоящая икона эпохи — принцесса Диана. Заложница брака с принцем Чарльзом и интриг Букингемского дворца, она не боялась «показывать зубы» даже королеве. Диана дружила со знаменитостями, носила смелые наряды, крутила романы с восточными мужчинами и не боялась прийти на помощь нуждающимся. Мама Гарри даже не постеснялась придумать себе титул. В интервью телеканалу BBC, принцесса назвала себя «королевой людских сердец».

Слева направо: принцесса Диана,король Эдуард VIII, принцесса Маргарет. Коллаж: 5-tv.ru

А чего стоит отречение от престола Эдуарда VIII, дяди Елизаветы II, ради американки Уоллис Симпсон! Британские СМИ не зря сравнивали Гарри с прадедом. Принц отказался от привилегий и обязанностей старших членов семейства, а в ответ получил лишение титула. Это не только настоящий скандал для Букингемского дворца, но и дополнительные хлопоты для остальных старших членов. Пока Борис Джонсон пытался провести «Брексит», Гарри и Меган успешно провели свою мини-версию отделения — «Мегзит»!

А какими еще выходками славится Гарри? Вспоминаем проколы и скандалы принца в честь его 37-летия вместе с 5-tv.ru.

Драка с папарацци

Самыми приставучими папарацци считаются американские, французские и, конечно же, британские. Отношения с ними у принца Гарри не сложились с юных лет. Из-за погони фотографов в Париже погибла его мать принцесса Диана, а после лакомым кусочком стал и он сам. Бурная молодость принца была таблоидам только на руку: его легко можно было запечатлеть в пьяном состоянии в увеселительных заведениях Лондона. Юноше не нравилось, что назойливые фотографы суют объективы ему в лицо во время частных встреч.

Принц Гарри во время драки с фотографом Крисом Анклом в 2004 году. Архив 5-tv.ru

Один из самых широко освещаемых инцидентов произошел в 2004-м. Тогда 20-летний Гарри покидал ночной клуб в районе Вест-Энд с друзьями. Папарацци буквально напали на него, а принцу это явно не понравилось. Парень выскочил из машины и напал на фотографа газеты London Evening Standard Криса Анкла. Гарри выхватил фотоаппарат из рук Анкла и кинул ему в лицо.

В 2007-м произошла очередная драка между королевским отпрыском и фотографом Нираком Тэннером. Гарри покидал ночной клуб через черный вход и увидел на заднем дворе папарацци. Принц был пьян и схватил мужчину за ворот, а затем упал. Позже официальное представительство королевской семьи опровергло обвинения фотографа, сославшись на то, что Гарри не планировал нападать на Тэннера, а просто споткнулся о бордюр и случайно упал на пострадавшего.

Неугодная Меган Маркл

Общественность уже не верила в то, что принц Гарри когда-нибудь остепенится. Его первой любовью считают дочь миллиардера Челси Дэви. Пара познакомилась еще в колледже и расходилась множество раз. А после празднования свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, расстались навсегда, но остались хорошими друзьями.

Гарри крутил роман с певицей Натальей Имбрульей. Герцогиня Кэтрин Кембриджская сватала ему своих подруг и младшую сестру Пиппу. СМИ делали ставки на принцессу Греции Марию-Олимпию, а после на внучку графа Эдварда Керзона — Крессиду Бонас. Но финальный выбор скандального принца удивил всех.

Слева направо: Уоллис Симпсон, Меган Маркл. Фото: Globallookpress.com

Избранницей принца Уэльского стала американская актриса Меган Маркл. Сразу же поползли слухи, что королева никогда не примет девушку в семью. Во-первых, Меган разведена с режиссером Тревором Энгельсоном. Во-вторых, ее мать афроамериканка, но отец оказался с голландскими и ирландскими корнями, поэтому девушка мулатка. Тут же все вспомнили и начали сравнивать ситуацию с историей любви Эдуарда VIII и американки с сомнительной репутацией Уоллис Симпсон. Она была и дважды разведена, и незаконнорожденной, и вообще, никому кроме Эдуарда не нравилась. Королю запретили жениться на Симпсон, а он решил, что лучше отречься от престола, чем жить без любимой женщины. Он сложил свои полномочия в 1936-м, так и не дождавшись коронации. После пара покинула Великобританию, но получила титулы герцога и герцогини Виндзорских. Меган Маркл также сравнивали с покойной свекровью леди Дианой.

Фото: ТАСС / PA Image

Елизавета II одобрила выбор Гарри, но попросила составить брачный контракт. А СМИ продолжили сравнивать Меган Маркл с Уоллис Симпсон. В прессе до сих пор появляются сообщения о том, что герцогиня Сассекская не ладит с новыми родственниками и вообще, королевских манер ей никогда не обрести.

За 2019-й Маркл проштрафилась по всем фронтам. Она устроила скандал на стадионе Уэмбли, запретив себя фотографировать, решила рожать в городской клинике и отказалась от королевских акушеров, также не захотела появляться на публике с новрожденным принцем — нарушив еще одну добрую королевскую традицию. Меган почувствовала себя «королевой» и провела летние каникулы на вилле на Ибице за 108 тысяч фунтов стерлингов в неделю. И самое страшное для британской общественности: запретила прессе появляться на крещение принца Арчи.

Маркл также обвиняли в чрезмерном использовании частных самолетов по пустякам. И это на фоне того, что Елизавета II пыталась запретить принцу Чарльзу лететь на личном самолете в Париж, чтобы забрать тело принцессы Дианы в 1997-м.

Голая вечеринка в Вегасе



В 2012-м Гарри проводил время в Лас-Вегасе. Фотографии с вечеринки из города грехов стали самыми скандальными в истории принца. Кто-то из его друзей слил в сеть фото, где наследник британского престола бегает голышом по дому и обнимает обнаженную девушку. Снимки быстро облетели СМИ и интернет. Принц опозорил не только себя, но и свою семью.

Как оказалось, Гарри играл с друзьями в бильярд на раздевание. В этой игре принц не силен и ему пришлось раздеться полностью. Королевская семья отнекиваться не стала и подтвердила подлинность фотографий. Карленс-хаус попросил СМИ воздержаться от дальнейших публикаций компрометирующих снимков. Сам принц получил по заслугам — бабушка Елизавета II перенесла дату возведения Гарри в рыцари Ордена Подвязки на неопределенный срок.

Граждане Великобритании решили поддержать «наказанного» внука и провели голый флэшмоб. Пользователи Facebook создали группу «Поддержи принца Гарри голым приветом» и начали публиковать свои обнаженные фотографии, прикрывая «самое главное» флагом Соединенного королевства. Даже военнослужащие Вооруженных сил Великобритании поддержали принца голыми торсами.

Реабилитационный центр

В возрасте семнадцати лет Гарри признался отцу Чарльзу, что курит марихуану. Другие источники сообщают, что кронпринц лично застукал младшего сына за вредным занятием. Семья сразу же отправила его в реабилитационный центр, правда, всего на сутки.

Фото: ТАСС / PA Images

У Гарри появилась возможность лично пообщаться с любителями запрещенных веществ и покончить с неподобающей принцу привычкой. С 2002-го в наркотических скандалах он замечен не был.

Карнавальный костюм со свастикой

В 2005-м году Гарри стал поводом для серьезного скандала. На вечеринку-маскарад в честь одного из друзей принца в графстве Уилтшир парень зачем-то пришел с красной повязкой на руке, на которой была изображена свастика. Тема праздника звучала как «Колонисты и туземцы». Его костюм напомнил форму африканского корпуса Вермахта. Кроме того, празднование совпало с Днем памяти жертв холокоста.

Слева направо: Эдуард VIII и Адольф Гитлер, принц Гарри. Коллаж: 5-tv.ru

Такой поступок крайне возмутил общественность и еврейскую общину в Великобритании. Спустя пару дней, принц Гарри принес публичные извинения.

« Я очень сожалею, если кого-то обидел или поставил в неловкое положение. Это был необдуманный выбор костюма, и я приношу извинения », — сказал он в своей речи.

Но и его прадед Эдуард VIII тоже отличился подобными выходками. В 2015-м газета The Sun опубликовала уникальное архивное видео, на котором будущий король, семилетняя Елизавета, ее младшая сестра Маргарет и королева-мать Елизавета Боуз-Лайон отдают «нацистский салют». Известно, что Эдуард имел симпатию к политике Третьего рейха и неоднократно встречался с Гитлером. Но историки и приближенные к королевской семье, сразу же выступили в их защиту. Они выразили мнение, что в 1933-м, когда было сделано видео, монаршая чета еще не подозревала, насколько серьезная угроза исходит от нацистской Германии.

Отречение от королевской семьи

В 2020-м в Великобритании прошел не только Brexit, но и Megxit. Прожив в роли герцога и герцогини Сассекских несколько лет, Меган и Гарри поняли, что они больше не могут выполнять королевские обязанности. Американская актриса не прижилась при британском дворе. Кроме того, на пару давило пристальное внимание общественности и травля в прессе. 18 января 2020-го стало известно, что Букингемский дворец договорился с королевскими «мятежниками» об условиях, согласно которым, они сложат свои обязанности. Их лишили титулов и позволили вести самостоятельную жизнь. Меган и Гарри стали финансово независимы от Виндзоров.

Фото: ТАСС / PA

Гарри и Меган получили право самостоятельно зарабатывать, но лишились доли в гранте суверена. Сумма гранта формируется из дохода королевских владений и распределяется между членами семьи. Но они могут тратить его не на личные цели, а на обеспечение выполнения королевских обязанностей, которых принца Гарри и Меган лишили. Правда, доход бывшего герцога Сассекского состоял на 95% из денег принца Чарльза, которые он получает от земель и прочих активов трастового фонда Duchy of Cornwall.

В марте 2020-го принц Гарри, Меган Маркл и их первенец сын Арчи покинули Великобританию. Сначала они приехали в Канаду, на родину актрисы. Но простые граждане возмутились без пяти минут бывшим монархам в своей стране. На обеспечение безопасности Меган Маркл и принца Гарри канадское правительство тратило бы десять миллионов долларов в год. Чтобы не развивать скандал, пара переехала в Лос-Анджелес. Место для спокойной размеренной жизни они выбрали неподходящее: за принцем и актрисой охотятся местные папарацци. Летом 2021-го у пары родился второй ребенок — дочь Лилибет.