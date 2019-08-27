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  4. «Блестяще справились» — Путин высоко оценил действия российских космонавтов при стыковке «Союза»

«Блестяще справились» — Путин высоко оценил действия российских космонавтов при стыковке «Союза»

, 17:53 Видео 54

Президент России вышел на видеосвязь с российскими членами экипажа Международной космической станции из павильона «Роскосмоса» на МАКС-2019.

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Фото, видео : Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских космонавтов Александра Скворцова и Алексея Овчинина за работу во время повторной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту к Международной космической станции (МКС).

Привет из космоса! Как проходила стыковка «Союза» с роботом Федором на борту к МКС

Глава государства пообщался с членами экипажа МКС по видеосвязи из павильона авиасалона МАКС-2019 и отметил, что ситуация была нештатная, однако российские космонавты «блестяще справились» с ней.

«Надеюсь, что все пойдет дальше как по маслу, но все это движение „как по маслу“ зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы», — сказал Владимир Путин.

Президент выразил надежду, что робот Федор будет помогать россиянам в «интересной и нужной всем нам работе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Эрдогана, который стал гостем авиасалона МАКС-2019.

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