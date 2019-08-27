  1. Пятый канал
  4. Скончалась актриса Людмила Мальцева: какими ролями она запомнилась зрителю

Скончалась актриса Людмила Мальцева: какими ролями она запомнилась зрителю

, 18:45 103

27 августа на 70-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Людмила Мальцева.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В День российского кино, 27 августа, не стало заслуженной артистки России Людмилы Мальцевой, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Киноактриса родилась в Кемерово в 1950 году, окончила Театральное училище имени Щепкина в Москве и продолжила образование в парижской Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции. Мальцева посвятила десять лет работе на студии «Центр-Научфильм», а сниматься в кино начала в 1978 году.

Актриса сыграла в 40 фильмах разных жанров — комедиях, мелодрамах, документальных фильмах и детективах. Наибольшую известность Мальцевой принесли роли в фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси», а также в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа».

«Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты», — отмечают в Союзе кинематографистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео аварии, в которой погиб режиссер Хомский.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

18:57
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
18:54
Пять неизвестных ранее островов открыты в российской Арктике
18:45
Скончалась актриса Людмила Мальцева: какими ролями она запомнилась зрителю
18:22
Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе
18:16
Люстра? Сати Казанова заинтриговала поклонников странным украшением — фото
18:04
Зампред правительства Хабаровского края устроил драку на трассе

Сейчас читают

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
«Леся Кардашьян»: Звезда «Орла и решки» пририсовала себе пышные бедра — фото
«Шикарная!» Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов красотой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги