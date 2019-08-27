Скончалась актриса Людмила Мальцева: какими ролями она запомнилась зрителю

В День российского кино, 27 августа, не стало заслуженной артистки России Людмилы Мальцевой, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Киноактриса родилась в Кемерово в 1950 году, окончила Театральное училище имени Щепкина в Москве и продолжила образование в парижской Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции. Мальцева посвятила десять лет работе на студии «Центр-Научфильм», а сниматься в кино начала в 1978 году.

Актриса сыграла в 40 фильмах разных жанров — комедиях, мелодрамах, документальных фильмах и детективах. Наибольшую известность Мальцевой принесли роли в фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси», а также в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа».

«Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты» , — отмечают в Союзе кинематографистов.

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