  1. Пятый канал
  4. Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию

Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию

, 21:32 Эксклюзивное интервью 354

Бывшая балерина затронула запретную тему для шуток, считает депутат, поэтому занятия в патриотическом движении может ее перевоспитать.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Петров

Бывшая балерина Анастасия Волочкова своим сравнением мангала с Вечным огнем затронула запретную тему для шуток. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил депутат Виталий Милонов.

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео

Несколько часов назад светская львица записала сторис, в котором во время вечерних посиделок с друзьями якобы в шутку назвала видео с барбекю «Вечным огнем».

«Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. В частности, это память о погибших защитниках нашей страны. Там невозможно шутить, просто вот от слова нельзя. Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством», — сказал Милонов, отметив, что данная выходка не должна быть спущена Волочковой с рук.

Разрешение ситуации депутат видит в том, чтобы бывшая балерина некоторое время посещала занятия в Юнармии (всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения — Прим.ред.).

«Выписать ей там месяц, чтобы она ходила на занятия, училась, сдавала экзамены», — добавил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик, который «навел» светскую львицу на мысли о Вечном огне.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

21:48
«Замечательный подарок городу»: Путин осмотрел новый аэропорт Гагарин в Саратове
21:32
Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию
21:17
100 дней слуги народа: Что успел сделать Зеленский на посту главы государства
20:59
Суперлайнер и суперистребитель: какими разработками удивили на МАКС-2019
20:52
ВИЧ-инфицированную мать, кормившую младенца грудью, не предупредили об опасности — адвокат
20:40
Россия и Турция намерены совместно развивать авиастроение

Сейчас читают

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
Как выглядит самая красивая тату-модель, превратившая тело в холст — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги