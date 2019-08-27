Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию

Бывшая балерина Анастасия Волочкова своим сравнением мангала с Вечным огнем затронула запретную тему для шуток. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил депутат Виталий Милонов.

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео

Несколько часов назад светская львица записала сторис, в котором во время вечерних посиделок с друзьями якобы в шутку назвала видео с барбекю «Вечным огнем».

«Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. В частности, это память о погибших защитниках нашей страны. Там невозможно шутить, просто вот от слова нельзя. Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством», — сказал Милонов, отметив, что данная выходка не должна быть спущена Волочковой с рук.

Разрешение ситуации депутат видит в том, чтобы бывшая балерина некоторое время посещала занятия в Юнармии (всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения — Прим.ред.).

«Выписать ей там месяц, чтобы она ходила на занятия, училась, сдавала экзамены», — добавил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик, который «навел» светскую львицу на мысли о Вечном огне.