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  4. 100 дней слуги народа: Что успел сделать Зеленский на посту главы государства

100 дней слуги народа: Что успел сделать Зеленский на посту главы государства

, 21:17 Эфирная новость 36

Политологи отмечают, что с момента инаугурации новый украинский президент не выполнил ни одного предвыборного обещания.

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Фото, видео : Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
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Сегодня 100 дней президентства Владимира Зеленского. Политологи любят к подобным датам подводить первые итоги деятельности глав государств. Зеленский успел, и этого у него не отнять, стать самым телегеничным президентом Украины. Ни дня без селфи или ролика в соцсетях. Украинцы узнали, что лидер страны любит шаверму, но следит за собой, занимается спортом, и не стесняется это показывать. С прессой готов общаться где угодно. В мировую политику также вошел нестандартно — это на встрече с ним впервые затрясло Меркель.

Но это все внешний образ, а что сделано в политике и экономике? Предвыборная кампания Зеленского была необыкновенно яркой — одним словом, артист. Но, как все предыдущие президентские кампании, такой же бессмысленной — за 100 дней не выполнено ни одного обещания.

Людей из команды Порошенко он попытался убрать сразу после инаугурации. Не вышло. Зато получилось распустить Верховную раду и с выгодой для себя провести досрочные выборы. Теперь и рокировки в правительстве проводить проще. Сегодня Зеленский предложил на пост премьера Алексея Гончарука, к которому украинские политологи теплых чувств не испытывают.

Политиком мирового уровня Зеленский решил стать буквально накануне: стоило лидерам Большой семерки задуматься о приглашении России в клуб, украинский президент немедленно выдвинул ультиматум:

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе, освобождение больше 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет важным сигналом миру о том, что Россия снова готова занять свое место в высокой дипломатии».

Услышали ли этот крик из соцсети лидеры «семерки», неизвестно. Репутация Украины в мировом рейтинге давно оставляет желать лучшего.

Более подробный анализ 100 дней украинского слуги народа — в репортаже Вадима Хуланхова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем 100 дней занимался Зеленский помимо исполнения обязанностей главы государства.

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