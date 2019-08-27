100 дней после приказа: чем занимается Владимир Зеленский после инаугурации?

Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский отмечает своего рода юбилей — первые 100 дней на посту президента Украины. 5-tv.ru вспомнил, чем запомнился этот период для бывшего комика и каким сторонам жизни Зеленский уделял особенное внимание.

Питание

Особое место в рационе нового президента Незалежной занимает шаверма. Зеленский не только сам с удовольствием перекусывает ею, но и активно пропагандирует такое меню среди своего окружения. Так, например, украинский лидер публично призвал своих коллег налегать на шаверму, чтобы «не забронзоветь» и быть ближе к народу.

Популярным стрит-фудом глава Украины потчует своих гостей даже на официальных мероприятиях — шаверму подавали журналистам, закрытую встречу с которыми Зеленский провел в госрезиденции «Залесье» под Киевом.

Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Любовь политика к этому блюду настолько сильна, что картиной с торгующим шавермой ларьком он даже повесил в коридоре президентского офиса.

Занятия спортом

Украинский президент неустанно следит за своим физическим состоянием. Тренировкам Зеленский уделяет внушительную часть своего свободного времени. По традиции, к своим увлечениям молодой президент старается привлечь и своих соратников — так, после пропажи серверов с секретными данными из администрации президента, Зеленский вместе с коллегами направился в тренажерный зал в этом же здании.

Тренируется Владимир Зеленский и сольно — твердо веря, что даже плотный президентский график не может стать поводом для прекращения совершенствования тела.

И, кажется, усердные занятия не проходят для Зеленского даром. Во всяком случае, новому президенту Украины хватило навыков, чтобы по-шаолиньски отпихнуть в сторону главу своего Министерства обороны.

Работа

Разумеется, свои президентские обязанности Владимир Зеленский тоже исполняет. Его политическая карьера складывается весьма успешно — после сделанного в день инаугурации заявления о роспуске Верховной рады и прошедших в связи с этим досрочных выборах партия Зеленского «Слуга народа» добилась небывалого успеха. Партию поддержали более шести миллионов украинцев, что дало ей возможность самостоятельно формировать правительство — впервые за всю историю государства.

Зеленский старается придерживаться жесткой линии поведения в общении с подчиненными и никому из руководителей ведомств спуску не давать. Так, глава Украины выгнал с совещания секретаря городского совета Киева Ярослава Годунко, выяснив, что мужчина ранее был судим за разбой. Годунко президент окрестил «разбойником».

А руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) страны Александра Власова, который соврал об увольнении глав нескольких таможенных служб, и вовсе публично попросил немедленно уволиться.

Впрочем, роль строгого президента Зеленскому дается непросто — на одном из совещаний мужчине стало настолько нехорошо, что это стало заметно всем. Президент то и дело подпирал голову рукой, постоянно оглядывался и никак не мог сконцентрировать блуждающий взгляд на каком-нибудь определенном предмете. Наркологи даже предположили, что Владимир Зеленский незадолго до мероприятия принимал кокаин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский сфотографировался с четырьмя своими предшественниками.