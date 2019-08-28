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Майк Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7

, 7:10 58

Администрация США займется вопросом возвращением России в G7 по указу президента Дональда Трампа.

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Фото, видео : Li Muzi, Bayne Stanley, imagebroker/Ernst Wrba, Kremlin Pool, CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Администрация США займется возвращением России в G7, как планирует Дональд Трамп. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV, передает РИА Новости.

«Президент считает, что нам следует это сделать (вернуть Россию в G7)… Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», —заявил Помпео.

Ранее американский лидер пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Позже президент Франции сказал, что лидеры стран-участниц не договорились по поводу возвращения России в клуб.

Владимир Путин ранее заявлял, что для Москвы полезные любые контакты со странами «большой семерки» и он не исключает возобновления формата G8.

Пресс-секретарь главы российского государства сказал, что для Москвы возвращение в G8 –это не самоцель, и она не будет никому навязывать свое участие в этом формате.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8.

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