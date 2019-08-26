Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Россия не собирается возвращаться в G8 и не вступала в переговоры на этот счет. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал глава МИД Сергей Лавров. Хотя на полях саммита G7 в Биаррице вопрос все равно обсуждали.

Дискуссия за ужином оказалась бурной. Дональд Трамп высказался «за» возвращение России, его поддержал итальянский премьер Джузеппе Конте, японский лидер Синдзо Абэ предпочел сохранить нейтралитет, остальные участники — категорически не поддержали идею.

У членов «Большой семерки» нет согласия и по многим другим вопросам. Встреча вообще прошла в напряженной обстановке — на фоне разворачивающейся торговой войны США с Китаем и неожиданных решений Эммануэля Макрона.

Для многих то, что президент Франции пригласил в Биарриц иранского министра иностранных дел, стало неприятным сюрпризом. Дошло до того, что появились слухи — вопреки традиции и впервые в истории на саммите G7 даже не станут подписывать итоговый документ.

Хотя в конце концов лидеры все-таки согласовали совместное заявление. Правда, всего на одной страничке. А на финальной пресс-конференции Трамп и Макрон старались держать лицо и рассыпались в благодарностях.

«Мы смогли достичь определенного сближения по всем вопросам. И мы будем продолжать работать над ними в ближайшие недели и месяцы. Мы полны энергии и будем действовать сообща. И президент Трамп привержен решению всех этих проблем», — заявил Макрон.

«Мы отлично ладим друг с другом — все страны „Большой семерки“. Мы могли бы сидеть за дискуссией еще час. И вы отлично выполнили роль лидера. И я хочу поблагодарить прекрасную страну Францию», — ответил Трамп.

Символом прошедшего саммита стала вот фотография с неожиданного ракурса. За столом восемь человек: глава Евросоюза Дональд Туск стал восьмым участником. Снимок оказался востребован в политической сатире. У англичан он вызвал ассоциации с «рыцарями круглого стола» — вопрос, кто тут король Артур, а у французов с рулеткой, ведь в Биарицце, где проводился саммит, много казино, немцы конкретизировали — «русская рулетка», раз много говорили о России, а минимум двое из собравшихся Туск и Меркель — скоро уйдут из большой политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.