Знаменитый аул-призрак Гамсутль в Дагестане расхищают вандалы. Туристы называют это место «кавказским Мачу-Пикчу», но в отличие от затерянного города инков, который охраняют как Всемирное наследие, неповторимый архитектурный вид древнего села Гамсутль пытаются защитить лишь местные экскурсоводы. Именно они и обнаружили пропажу старинных барельефов с фасада крепости. И даже пообещали вознаграждение тому, кто вернет наследие предков.

Неизвестные раскурочили старинный дверной портал — из свода вытащили и унесли уникальные камни с художественной обработкой. Неделю назад один из домов украшали две небольшие розетки с арабской вязью. В центре над дверью был барельеф с именем Мухаммад. Кому и для чего понадобились камни, которые имеют только историческую ценность, выяснял Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что от рук вандалов страдают и уникальные наскальные рисунки, обнаруженные в Дагестане.