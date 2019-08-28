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  4. Патриарх Кирилл провел литургию в день Успения Пресвятой Богородицы — видео

Патриарх Кирилл провел литургию в день Успения Пресвятой Богородицы — видео

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Успение — один из наиболее значимых праздников для православной церкви.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В среду, 28 августа, православные верующие отмечают один из самых главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В переводе с церковнославянского «успение» означает «мирная кончина». В этот день верующие празднуют воссоединение с Господом матери Иисуса Христа.

В этот день во всех православных церквях проходят праздничные службы. Главную торжественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение началось в 10 часов утра по московскому времени в Успенском соборе Московского Кремля. Торжество собрало сотни людей.

Согласно Библии, после Вознесения Господня о Богородице, по завету Христа, заботился апостол Иоанн Богослов. И для него, и для остальных апостолов, Пресвятая Мария стала отрадой и утешением в скорби. Однажды во время молитвы Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она покинет мир живых. Мария обрадовалась, поскольку поняла, что вскоре воссоединится с сыном.

После смерти Богородицу похоронили в Гефсимании — на церемонии присутствовали все апостолы, кроме Фомы. Три дня спустя Фома потребовал открыть гроб Пресвятой Девы — и собравшиеся увидели, что тот пуст.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие приметы существуют на день Успения пресвятой Богородицы.

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