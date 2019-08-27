Великий день Успения Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа

Значимый для всех христиан праздник — Успение Пресвятой Богородицы отмечается в среду, 28 августа, и знаменует собой окончание Успенского поста, сравнимого по строгости с Великим. Однако это воздержание проходит легче, так как доступны всевозможные овощи, фрукты и ягоды.

Успение — это тихий и светлый праздник, напоминающий о том, что в это день все апостолы чудом оказались в Иерусалиме, чтобы навсегда проститься с Богоматерью. Согласно одному из преданий, Деве Марии явился архангел с вестью о ее кончине, который наставил ее не бояться идти по этому пути, так как впереди ее ждет вечная жизнь на Небесах.

Что нужно делать в этот день:

Прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы, по возможности, сходить в храм и поставить свечку. Самое главное для духовного очищения любого человека в этот день — не держать ни на кого зла.

Издавна в день Успения делались заготовки на зиму. Считалось, что Успение — это последний летний день, и после начинается Бабье лето.

Что нельзя делать на Успение:

Категорически не рекомендуется сквернословить, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах. Нельзя стричь волосы, так как можно «отрезать свою судьбу», считали предки. Не рекомендуется жечь костры, веселиться, ходить босиком, выполнять любые работы, связанные с колюще-режущими предметами.

Также не рекомендуется в этот день начинать какие-то глобальные перемены в своей жизни — нужно потерпеть лишь пару дней до новолуния, ведь пока космическая энергия отрабатывает предыдущие желания человека.

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