Эммануил Виторган и его супруга вновь стали счастливыми родителями

Эммануил Виторган удивил поклонников. 79-летний актер в четвертый раз стал отцом. У него родилась дочь Клара. Этой радостной новостью он поделился на своей странице в Instagram.

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Для многих рождение малышки стало неожиданностью. Актер держал в тайне планы о пополнении семьи. Жене Виторгана Ирине — 57 лет. Год назад у четы появилась на свет дочь Этель. Виторган тогда сообщил, что супруга сама вынашивала ребенка. А вот, Клару, по некоторым данным, родила суррогатная мать.

« Недавно все случилось. Вы извините, все звонят… Сумасшедший дом! » — прокомментировала новость о рождении дочки Ирина Млодик в интервью КР.RU.

Помимо Клары и Этель у Эммануила Виторгана есть — дочь Ксения от первого брака, сын Максим — от второго, а также внуки и правнуки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган удивил поклонников рождением еще одной дочки.