Американская модель Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, который шокировал многих подписчиков. На черно-белом фото 28-летняя знаменитость позирует на пляже.
«Лето благодарности», — написала под публикацией Эмили Ратаковски.
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На первый взгляд большинству пользователей показалось, что на ноге модели снизу под коленом вырос пучок волос, схожий с подмышечной растительностью. Но при более детальном рассмотрении снимка, становится ясно — Эмили Ратаковски сфотографировала себя лежа на спине своего мужа — актера Себастьяна Бир-Маккларда. И густой пучок волос принадлежит именно ему.
Подписчики модели, в том числе и русскоязычные, выместили все свое возмущение увиденным в комментариях.
«Господи, я думала это ноги!»
«Обратно волосатые подмышки»
«Я подумал, что это под коленкой волосы»
«Побреет подмыхи пусть хоть»
«Фу! Побрился бы!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудова прокомментировала фото Ратаковски с небритыми подмышками.