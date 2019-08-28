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  4. Эмили Ратаковски шокировала подписчиков своей «волосатостью» — фото

Эмили Ратаковски шокировала подписчиков своей «волосатостью» — фото

, 20:02 Фото 265

Американская модель выложила в сеть очередной неоднозначный снимок.

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Фото, видео : Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, который шокировал многих подписчиков. На черно-белом фото 28-летняя знаменитость позирует на пляже.

«Лето благодарности», — написала под публикацией Эмили Ратаковски.

Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?

Instagram @emrata

На первый взгляд большинству пользователей показалось, что на ноге модели снизу под коленом вырос пучок волос, схожий с подмышечной растительностью. Но при более детальном рассмотрении снимка, становится ясно — Эмили Ратаковски сфотографировала себя лежа на спине своего мужа — актера Себастьяна Бир-Маккларда. И густой пучок волос принадлежит именно ему.

Подписчики модели, в том числе и русскоязычные, выместили все свое возмущение увиденным в комментариях.

«Господи, я думала это ноги!»

«Обратно волосатые подмышки»

«Я подумал, что это под коленкой волосы»

«Побреет подмыхи пусть хоть»

«Фу! Побрился бы!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудова прокомментировала фото Ратаковски с небритыми подмышками.

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