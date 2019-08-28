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  4. Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом — видео

Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом — видео

, 23:28 Видео 14

Российская премьера картины запланирована на 3 октября.

Фото, видео : ВКонтакте @dcfilms, YouTube / WBRussia

Финальный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли опубликован в сети. Картина рассказывает о становлении культового персонажа и заклятого врага Бэтмена. Примечательно, что на первое место в сюжетной линии вынесена человеческая драма неудавшегося комика Артура Флека, от которого отвернулось общество, сообщает сайт Teleprogarmma.pro.

Режиссер и продюсер фильма Тодд Филлипс представит зрителю свое по истине новое прочтение персонажа не только в качестве бескомпромиссного повествования о нем, но и как предостережение для всех остальных.

Хоакин Феникс не скрывал, что опасался играть роль Джокера после своих звездных коллег по цеху — Джека Николсона, Хита Леджера и Джареда Лето. Актер смог направить свой страх в нужное русло и «выжать» из себя максимум того, на что он способен.

Стоит отметить, что в ленте, которая выйдет в российский прокат 3 октября, снялся оскароносный Роберт Де Ниро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликован трейлер фильма о домогательствах на Fox News.

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