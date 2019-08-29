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«Пост поддержки»: Варум объяснила, зачем пригрозила поклонникам Лолиты

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Певица обратилась к ухажерам подруги с просьбой не приближаться к артистке при неготовности выстраивать серьезные отношения.

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Фото, видео : Instagram @lolitamilyavskaya, @avarum

Варум обратилась к ухажерам Милявской с просьбой «не подходить», если не готовы провести с ней остаток жизни.

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Instagram @avarum

«Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!» — написала певица.

Поклонники звезд пришли в восторг от этой публикации, особо подчеркнув, что рады видеть в шоу-бизнесе настоящую женскую дружбу.

Пресс-секретарь певицы Анжелики Варум объяснил последний пост в Instagram артистки желанием поддержать подругу и коллегу по сцене Лолиту Милявскую в ситуации с разводом, сообщает Teleprogramma.pro. По его словам, мотивы Анжелики Варум при создании данной публикации были довольно просты — поддержать подругу, поскольку она сейчас переживает бракоразводный процесс с четвертым мужем Дмитрием Ивановым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне».

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«Пост поддержки»: Варум объяснила, зачем пригрозила поклонникам Лолиты

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