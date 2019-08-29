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«Британская демократия мертва»: королевство охватили протесты

, 6:54 Эфирная новость 29

Гнев народа вызвал новый премьер-министр Борис Джонсон, который отправил парламент на пятинедельные вынужденные каникулы.

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«Британская демократия мертва». С такими лозунгами на улицы ряда городов Соединенного Королевства вышли тысячи человек.

Народный гнев вызвало решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. На вынужденные каникулы депутатов отправят на целых пять недель. Чтобы не мешали жесткому Brexit.

Самая массовая манифестация против таких мер прошла в центре Лондоне, недалеко от резиденции Джонсона. Протестующие перекрыли движение рядом с парламентом, потребовали вернуть депутатов, а самого премьера — отправить в отставку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, выход Великобритании из Евросоюза назначен на 31 октября. По словам Бориса Джонсона, он состоится независимо от того, удастся ли Лондону заключить с Брюсселем новое соглашение или нет.

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