«Британская демократия мертва»: королевство охватили протесты

«Британская демократия мертва». С такими лозунгами на улицы ряда городов Соединенного Королевства вышли тысячи человек.

Народный гнев вызвало решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. На вынужденные каникулы депутатов отправят на целых пять недель. Чтобы не мешали жесткому Brexit.

Самая массовая манифестация против таких мер прошла в центре Лондоне, недалеко от резиденции Джонсона. Протестующие перекрыли движение рядом с парламентом, потребовали вернуть депутатов, а самого премьера — отправить в отставку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, выход Великобритании из Евросоюза назначен на 31 октября. По словам Бориса Джонсона, он состоится независимо от того, удастся ли Лондону заключить с Брюсселем новое соглашение или нет.