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  4. Актера Сердюкова, ухаживающего за больным коллегой Числовым, заподозрили в корысти

Актера Сердюкова, ухаживающего за больным коллегой Числовым, заподозрили в корысти

, 10:11 70

Денис Сердюков уже много лет живет в одной квартире с Андреем Числовым, состояние которого в последнее время резко ухудшилось.

Фото : Instagram @den_serdyukov

Уже несколько дней общественность активно обсуждает состояние актера Андрея Числова — 26 августа в эфир вышла телепередача, в которой говорилось о серьезных проблемах артиста со здоровьем. Мужчина упорно отказывался проходить курс лечения, убедить его удалось только в студии вечернего шоу.

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Сейчас Числов находится в больнице. Заботу об актере на себя взяла его племянница Светлана и коллега по цеху Денис Сердюков — уже много лет они живут с Числовым в одной квартире. По словам Сердюкова, уговорить его соседа на госпитализацию удалось практически в последний для него момент — так ему объяснили врачи.

«Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случиться непоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох — у него пневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо — он заговаривается и не всегда понимает, что происходит»,  цитирует Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что Сердюков жил вместе со своим коллегой по цеху, несмотря на то, что строил серьезные отношения с Ириной Цывиной. К возлюбленной актер не переезжал, поскольку, по его словам, не хотел бросать друга — Числову уже давно тяжело ходить. Еще одной причиной стали сложные отношения Цывиной и ее сына Евгения Благонравова. Однако сам Евгений сомневается в бескорыстности кавалера своей матери.

Мужчина полагает, что именно Сердюков виновен в смерти Цывиной. Также Евгений не исключил того, что и с Числовым актер жил из соображений выгоды.

«Денис — страшный человек, альфонс и аферист. Так что все может быть»,  считает Благонравов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Числов перестал есть — мужчина уверен, что близкие хотят его отравить.

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