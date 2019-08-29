Умер король эпизодов в кино Александр Числов

Популярный российский актер Александр Числов ушел из жизни в четверг, 29 августа. Ему было 54 года.
Информацию о смерти подтвердил друг артиста Денис Сердюков.
29 августа, четверг, 12:00
Известный российский актер, снявшийся почти в 150 фильмах, скончался днем в четверг, 29 августа.
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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Популярный российский актер Александр Числов ушел из жизни в четверг, 29 августа. Ему было 54 года.
Информацию о смерти подтвердил друг артиста Денис Сердюков.
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