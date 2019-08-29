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  4. «Я иду искать»: В России началась премьера триллера о знакомстве с родителями жениха

«Я иду искать»: В России началась премьера триллера о знакомстве с родителями жениха

, 18:03 Видео 56

В российский прокат вышла сатирическая и брутальная картина Мэттью Беттинелли с Самарой Уивинг.

Фото : Кадр из тизера х/ф "Я иду искать" (2019 г.)

29 августа в России началась премьера триллера Мэттью Беттинелли «Я иду искать» с Самарой Уивинг в главной роли.

5-tv.ru рассказывает, почему российскому зрителю стоит обратить внимание на сатирическую и брутальную картину. Ее авторы взяли за основу важный момент в жизни всех невест — знакомство с семьей жениха.

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Все действие фильма происходит в шикарном старомодном особняке семьи Ле Домас, куда приходит героиня Уивинг по имени Грейс для знакомства с родителями избранника Алекса (Марк О’Брайен). Его родня настаивает на ритуальной игре, в которую предстоит сыграть девушке. Грейс предлагают самой выбрать испытание — она вытаскивает карту с надписью «Игра в прятки». Родные Алекса меняются в лице, а героине еще только предстоит узнать, что ставки в игре крайне высоки — жизнь или смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу.

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