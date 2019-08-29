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«Новых случаев не выявлено»: Роспотребнадзор о ситуации с туберкулезом в детсаду в Петербурге

, 18:56 Интервью 32

Надзорное ведомство проведет проверку всех детей и сотрудников дошкольного учреждения, где работала повар с открытой формой туберкулеза.

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Фото, видео : West Coast Surfer / www.globallookpress.com

В петербургском управлении Роспотребнадзора заявили об отсутствии новых случаев заболевания туберкулезом у сотрудников и воспитанников детского сада № 11 на улице Федора Абрамова. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.

Она заявила, что в детсаду, где работала повар с открытой формой туберкулеза, организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий: санитарная обработка и дезинфекция. Все дети, которые контактировали с больной сотрудницей, были обследованы, прошли диаскинтест и будут наблюдаться дальше. Отсутствующие летом воспитанники детсада также будут обследованы.

«Сотрудники детского сада направлены на внеплановое флюорографическое обследование. На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено»— заявила представитель ведомства.

Скорынина добавила, что детский сад работает в обычном режиме, а Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панике родителей воспитанников детского сада, которые узнали об отрытой форме туберкулеза у повара.

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