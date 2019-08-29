«Новых случаев не выявлено»: Роспотребнадзор о ситуации с туберкулезом в детсаду в Петербурге

В петербургском управлении Роспотребнадзора заявили об отсутствии новых случаев заболевания туберкулезом у сотрудников и воспитанников детского сада № 11 на улице Федора Абрамова. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина.

Она заявила, что в детсаду, где работала повар с открытой формой туберкулеза, организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий: санитарная обработка и дезинфекция. Все дети, которые контактировали с больной сотрудницей, были обследованы, прошли диаскинтест и будут наблюдаться дальше. Отсутствующие летом воспитанники детсада также будут обследованы.

«Сотрудники детского сада направлены на внеплановое флюорографическое обследование. На сегодняшний день новых случаев подозрения на туберкулез не выявлено», — заявила представитель ведомства.

Скорынина добавила, что детский сад работает в обычном режиме, а Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панике родителей воспитанников детского сада, которые узнали об отрытой форме туберкулеза у повара.