«Пошел бы по рукам»: Звезда «Человека-амфибии» рад, что женился так рано

Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев в эфире одной из программ на федеральном телеканале признался, что не жалеет о раннем браке. Актер познакомился с женой Алевтиной Константиновой во время учебы в ГИТИСе. Как выразился артист, его возлюбленная была «тургеневской барышней», пишут Дни.ру.

После получения дипломов пара сразу же поженилась. А предложение Владимиру сделала сама Алевтина. Однако Коренев рад, что женился сразу после окончания института.

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«Ранний брак удерживает от очень многих ошибок. Я очень рад, что женился, закончив институт. Иначе пошел бы по рукам, тетки разорвали бы на куски, наверное. А тут женился и был под присмотром», — признался актер.

Начало семейной жизни, по словам супругов, было непростым. Молодые люди жили в декорационном сарайчике Московского драматического театра имени Станиславского. Денег ни на что не хватало, позже паре выделили комнату в общежитии.

По словам Константиновой, она очень ревновала супруга. Рядом с ним постоянно были какие-то женщины. Однако супруги прошли через все трудности. Владимир Коренев и Алевтина Константинова вместе уже более 60 лет, вырастили дочь Ирину.

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