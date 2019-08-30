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  4. Фото: Уголовник, пытавшийся расчленить тело, просил соседей помочь вынести убитого во двор

Фото: Уголовник, пытавшийся расчленить тело, просил соседей помочь вынести убитого во двор

, 10:36 Эксклюзивное фото 16

В подмосковной Кашире убийца-рецидивист, отсидевший 13 лет, пошел на новое преступление. Изрезанное тело его жертвы было обнаружено в кустах одного из дворов.

Фото : Anton Belitsky / www.globallookpress.com

Сотрудники полиции расследуют убийство мужчины, которое произошло в городе Кашира Московской области.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места страшной находки, которую местная жительница обнаружила во дворе дома в пятницу, 30 августа.

5-tv.ru

По ее словам, накануне она встретила соседа, который просил ее помочь ему «вынести тело» на улицу. Мужчина интересовался, может ли в этом деле ему помочь муж женщины. На что она отшутилась, сказав, что он спит. Уже утром по пути на работу женщина снова встретила соседа и в шутку поинтересовалась, справился ли тот с задачей, на что получила утвердительный ответ.

Когда предполагаемого убийцу задержали полицейские, выяснилось, что мужчина недавно освободился из тюрьмы, где отбывал 13-летний срок за убийство. По предварительным данным, он расправился с жертвой в квартире и пытался расчленить тело. После этого он вынес погибшего в кусты во дворе.

Ранее рассказывал о конфликте двух водителей грузовиков, который закончился стрельбой.

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