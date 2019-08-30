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  4. Нововведения с 1 сентября: что именно изменится в жизни россиян

Нововведения с 1 сентября: что именно изменится в жизни россиян

, 12:50 Видео 99

Главным образом они коснутся неработающих пенсионеров, выезжающих за рубеж и родителей дошкольников.

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Фото, видео : Alexander Legky / www.globallookpress.com

С 1 сентября 2019 года в России вступят в силу новые правила, которые значительно изменят жизнь граждан.

Повысятся пенсии

Неработающие пенсионеры, проживающие в селах и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве получат прибавку к пенсии. В среднем сумма увеличится на 1,3 тысячи рублей в месяц.

Оформить ДТП можно за 15 минут

С 1 сентября вводятся новые правила оформления ДТП. Теперь участники аварии смогут сделать это без привлечения сотрудников Госавтоинспекции за 15 минут. Оформить ДТП можно на портале «Госуслуги» при наличии электронной подписи и приложения «Помощник ОСАГО» на телефоне. Это поможет снизить количество пробок на дорогах.

Дроны нужно ставить на учет

Владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, обязаны будут ставить их на официальный учет. Регистрировать нужно как отечественные устройства, так привезенные из-за рубежа.

Меняются правила продажи билетов в театр, музеи и на концерты

Реализовывать билеты на культурные мероприятия теперь смогут только сами организаторы или посредники, имеющие договор с организатором. Ужесточится и порядок возврата билетов. Это сделано для того, чтобы перекупщики не смогли массово сдавать непроданные билеты перед началом мероприятия.

Финскую визу станет получить сложнее

С 1 сентября список документов, которые необходимо предъявить для получения финской визы, значительно расширится. Теперь необходимо будет предоставить сведения о месте проживания во время поездки, проездные билеты, письменное описание маршрута путешествия, справку о зарплате с места работы, а также выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Справки в детский сад не понадобятся

Родителям не нужно будет предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, которые раньше необходимо было приносить каждый год. Исключение составляет для тех детей, которые оказались в местностях с зафиксированной эпидемией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие изменения в жизни россиян произошли 1 августа.

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