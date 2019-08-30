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Жертвой подмосковного убийцы-рецидивиста оказался насильник (18+)

, 15:50 Фото 328

Стали известны подробности жуткой расправы в городе Кашира.

Фото : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Застолье в подмосковном городе Кашира обернулось смертью 47-летнего мужчины, который был судим за изнасилование. Расправу над знакомым учинил его земляк — они вместе росли в одной деревне. Главный подозреваемый и сам недавно вышел из тюрьмы после 13 лет заключения.

Убийство произошло в ночь на 30 августа в его квартире в Подмосковье. Когда товарищ перестал подавать признаки жизни, 54-летний предполагаемый убийца попытался его расчленить — он отрезал ухо, но не довел задуманное до конца. Потом он вышел на улицу, встретил соседку и поинтересовался, не поможет ли ее супруг избавиться от тела. Девушка расценила это как шутку и заявила, что ее муж спит. Позже мужчина вынес тело во двор, оттащил его на 35 метров и спрятал в кустах.

5-tv.ru

Через некоторое время девушка снова встретила ночного собеседника и спросила о судьбе тела, на что получила ответ — жертва лежит в кустах. Заподозрив неладное, соседка решила проверить достоверность слов и обнаружила бездыханного и изрезанного мужчину в указанном месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото с места страшной находки в подмосковной Кашире.

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