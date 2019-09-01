Знакомьтесь, Татьяна Пушина. Та самая фанатка Киркорова, преследующая его уже 8 лет

Филипп Киркоров стал жертвой чрезмерной любви собственной фанатки! Уже долгое время женщина изводит короля эстрады навязчивым вниманием. На этот раз она устроила засаду артисту на выходе из ресторана. Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Многие звезды сталкиваются с подобным обожанием со стороны фанатов. Но Киркорову досталось больше всего. Поклонницы атакуют Филиппа из года в год.

Колоритная дама в джинсовом комбинезоне, сапожках кислотного цвета и с пакетом в руках — та самая Татьяна Пушина из Харькова. Женщина добивается взаимности от короля эстрады уже почти 30 лет! О триумфальном возвращении Пушиной Киркоров даже рассказал своим подписчикам в соцсетях.

Пост Филиппа Киркорова. Instagram @fkirkorov

Когда-то Татьяна придумала историю о любовной связи с кумиром. По ее словам, искра между ней и Киркоровым пробежала еще 26 лет назад, на концерте в Харькове.

Татьяна Пушина, фанатка Киркорова: «Я вышла, подарила ему цветы, поцеловала его. Он еще так нагнулся, он же высокий. У меня была прическа, как у Аллы Пугачевой. Я худенькая тогда была. Когда я уходила, то почувствовала, еще немножко обернулась и увидела, как он с грустью, с таким сожалением смотрел на мой уход».

С помощью фоторедактора она сделала совместные снимки для семейного фотоальбома.

Чтобы осуществить мечту, Татьяна уже восемь лет активно ищет встречи с любимым мужчиной. Чтобы попасть на его выступления, Пушина занимает деньги у родных, берет кредиты. Вот только пробиться через окружение певца ей сложно!

Татьяна Пушина на концерте Филиппа Киркорова. 5-tv.ru

Тогда женщину увели охранники. В этот раз Татьяна не рвалась на сцену, а подкараулила Киркорова на улице. Однако сердце Филиппа не так просто завоевать, поэтому Татьяна решила воспользоваться запрещенным приемом.

Киркоров неоднократно признавался: Пугачева была женщиной всей его жизни. Повторить такое невозможно! Правда, у Татьяны Пушиной другое мнение.

Если год назад Пушиной оставалось только бежать за автомобилем короля эстрады, то на этот раз ей удалось даже поговорить со своим кумиром. Только Татьяну больше заботят ее собственные чувства, а не комфорт любимого. Она даже не обращает внимание на то, сколько неудобств создает Народному артисту РФ.

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