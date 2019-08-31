Посол Китая на Украине призвал США не вмешиваться во взаимодействие двух стран

Посол Китая на Украине Ду Вэй призвал США не вмешиваться во взаимоотношения двух стран и не пытаться влиять на отношения Киева с другими государствами.

«Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», — заявил Вэй на брифинге в украинской столице.

Дипломат особо отметил интерес помощника американского президента Джона Болтона во время посещения Киева к сотрудничеству КНР и Украины в военной сфере. В частности, ранее 5-tv.ru сообщал, что Болтон вознамерился помешать продажу украинской компании «Мотор Сич» китайцам, объяснив это вопросами нацбезопасности США и «стратегическим соревнованием с Пекином».

«Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества Китая и Украины, которое также основано на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее запорожский завод «Мотор сич» поставлял двигатели Д-436 для российских гражданских самолетов, но перестал это делать в 2018 году после запрета Киева, что привело к дефициту заказов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая.