Посол Китая на Украине призвал США не вмешиваться во взаимодействие двух стран

Посол Китая на Украине Ду Вэй призвал США не вмешиваться во взаимоотношения двух стран и не пытаться влиять на отношения Киева с другими государствами.
Дипломат особо отметил интерес помощника американского президента Джона Болтона во время посещения Киева к сотрудничеству КНР и Украины в военной сфере. В частности, ранее 5-tv.ru сообщал, что Болтон вознамерился помешать продажу украинской компании «Мотор Сич» китайцам, объяснив это вопросами нацбезопасности США и «стратегическим соревнованием с Пекином».
Ранее запорожский завод «Мотор сич» поставлял двигатели Д-436 для российских гражданских самолетов, но перестал это делать в 2018 году после запрета Киева, что привело к дефициту заказов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая.