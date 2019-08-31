«Худышка с шикарным бюстом!» Пегову вынудили раскрыть секрет стройности

Ирина Пегова в последнее время выглядит невероятно свежо и подтянуто. Судя по всему, дело в активном отдыхе актрисы — она постоянно гуляет, катается на лошадях, поднимается в горы и много плавает. Однако поклонницы не очень доверяют тому, что стройность досталась артистке отнюдь не благодаря изнурительным диетам или «волшебным таблеткам».

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«Скажи честно, как перед Богом, как худела? Из-за этого пропадает моя жизнь! Только честно, хоть раз!» — умоляет Instagram-подписчица звезду признаться в секрете красивой фигуры.

Instagram @pegovairina

41-летняя Ирина Пегова не делает особой тайны из своего похудения, поэтому тут же ответила фолловеру в соцсети.

«Во-первых, я не похудела — это чья-то легенда. Я просто всегда держу себя, стараюсь держать! Есть меньше по объему! И ходьба», — рассказала артистка.

Последний снимок, опубликованный артисткой, вызвал большой резонанс среди поклонников Ирины Пеговой. Загорелая стройная актриса в платье с принтом «ромашка» и в туфлях на высокой танкетке просто свела фанатов с ума. Подписчики поспешили засыпать любимицу комплиментами в комментариях к посту.

«Ой, какая худышка с шикарным бюстом!»

«Обалдеть, какие формы…»;

«Девушка, вы очень стройная и красивучая. Я тоже так хочу!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников.