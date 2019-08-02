«Мужчина любит глазами»: Жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом

Супруга эстрадного певца Олега Газманов Марина опубликовала на своей странице в Instagram страстное фото с мужем. Под снимком избранница артиста поделилась рассуждениями на тему любви. Она отметила, что чувства не проходят со временем, а, напротив, становятся только сильнее и крепче.
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На своем опыте женщина убедилась, что настоящая любовь — это чувство, которое приходит спустя годы и после многих испытаний. Причем женщины и мужчины относятся к нему по-разному.
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В свою очередь, сам Газманов не скрывает, что без ума от своей жены. На своем примере исполнитель доказывает, что к женщине всегда нужно относиться с любовью и нежностью. Он часто публикует романтичные снимки со своей избранницей, посвящает ей трогательные посты и открыто признается в чувствах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманов показал, как нарушает ПДД вместе с супругой на отдыхе в Испании.