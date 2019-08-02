«Мужчина любит глазами»: Жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом

, 18:30 Фото 109

На своей странице в Instagram супруга певца заговорила о любви и о разном отношении к ней мужчин и женщин.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @marinagazmanova

Супруга эстрадного певца Олега Газманов Марина опубликовала на своей странице в Instagram страстное фото с мужем. Под снимком избранница артиста поделилась рассуждениями на тему любви. Она отметила, что чувства не проходят со временем, а, напротив, становятся только сильнее и крепче.

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак

«Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моей практике, они становятся еще более глубокими», — поделилась мыслями Марина Газманова.

На своем опыте женщина убедилась, что настоящая любовь — это чувство, которое приходит спустя годы и после многих испытаний. Причем женщины и мужчины относятся к нему по-разному.

«Настоящая любовь приходит бонусом, кто продержался друг с другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал<.>… вот только после такой многоступенчатости приходит настоящая любовь! <.> Женщина любит ушами и нежными прикосновениями, поэтому закрывает глаза. Мужчина, наоборот, любит глазами, тактильным дыханием», — отметила жена музыканта.

Instagram @marinagazmanova

В свою очередь, сам Газманов не скрывает, что без ума от своей жены. На своем примере исполнитель доказывает, что к женщине всегда нужно относиться с любовью и нежностью. Он часто публикует романтичные снимки со своей избранницей, посвящает ей трогательные посты и открыто признается в чувствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманов показал, как нарушает ПДД вместе с супругой на отдыхе в Испании.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +11°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

19:01
Барецкий рассказал о переживаниях Матильды после развода со Шнуром
18:51
Видео: Анита Цой станцевала в костюме пчелы и «ужалила» посетителей ТЦ
18:41
«Маруся стонала»: Мать трехлетней девочки обвинила московских врачей в ее гибели
18:30
«Мужчина любит глазами»: Жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом
18:23
Элла Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
18:14
Деньги россиян могут улететь в YouTube

Сейчас читают

«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют
Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги