«Мужчина любит глазами»: Жена Олега Газманова показала нежное фото с артистом

Супруга эстрадного певца Олега Газманов Марина опубликовала на своей странице в Instagram страстное фото с мужем. Под снимком избранница артиста поделилась рассуждениями на тему любви. Она отметила, что чувства не проходят со временем, а, напротив, становятся только сильнее и крепче.

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« Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моей практике, они становятся еще более глубокими », — поделилась мыслями Марина Газманова.

На своем опыте женщина убедилась, что настоящая любовь — это чувство, которое приходит спустя годы и после многих испытаний. Причем женщины и мужчины относятся к нему по-разному.