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Полет на самолете, рухнувшем в Подмосковье, был подарком на день рождения для девочки

, 15:01 Эксклюзивное видео 159

После жесткой посадки легкомоторного воздушного судна в Московской области днем в субботу, 31 августа, врачи борются за жизнь восьмилетней именинницы.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье восьмилетняя девочка Елена Ш. находится в реанимационном отделении Клинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии. В данный момент врачи проводят ребенку операцию.

Трагедия произошла в полдень в субботу, 31 августа, возле деревни Минино, когда самолет, на борту которого находились пилот и девочка, совершил экстренную посадку. Владелец самолета — 53-летний Дмитрий Р., который управлял малогабаритным воздушным судном, погиб.

По предварительной информации, авиаполет был подарком на день рождения девочки, который был всего три дня назад — 28 августа. Также стало известно, что самолет взлетал с частного участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предварительным данным, у девочки диагностирован перелом позвоночника. Также появлялась информация, что пилот катал на самолете за деньги. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло на землю почти сразу после взлета.

К такому исходу событий, возможно, привел крутой вираж, который совершал пилот. По одной из версий, мужчина выполнял «мертвую петлю», и судно носом врезалось в землю. Еще одно предположение — отказ двигателя. Следственный комитет начал проверку по факту авиакатастрофы.

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