Стала известна «причина», по которой жительница поселка Исмаилово в Башкирии задушила своего годовалого сына, а после закопала тело в землю.

28-летняя Юлия перебралась в республику вместе с отцом своих детей Денисом из Челябинской области, пишет MK.RU. На допросе она сообщила, что убила сына из-за безденежья. В базе данных Федеральной службы судебных приставов зафиксировано, что у нее имеются три долга, максимальный из которых — 55 тысяч рублей. Однако не исключено, что в реальности семья задолжала другим людям куда больше.

О ее 34-летнем супруге Денисе известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу. Официально он занимался ремонтом бытовой техники, на него зарегистрировано ИП. Предварительно установлено, что в ночь на 29 августа, когда малыш был задушен, Денис веселился с друзьями, которые могут это подтвердить.

Среди подозреваемых в соучастии тем не менее появился 39-летний мужчина, также житель этого башкирского поселка. По некоторым данным, мужчина состоял в любовной связи с матерью погибшего ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал шокирующие подробности убийства годовалого мальчика родной матерью.